Силовики заявили о 250 задержанных в Минске на акции протеста

В МВД Белоруссии заявили о 250 задержанных на акциях протеста в столице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного», говорится в сообщении.

По данным силовиков, на 15:00 (по московскому времени) в стране было зафиксировано 17 «очагов протестной направленности».

Общее количество участников, как утверждают в ведомстве, не превышает трех тысяч человек. «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев писал о 100 тыс. протестующих.

Отмечается, что часть протестующих заблокировали проезжую часть в разных участках города.