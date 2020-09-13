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Протесты в Белоруссии ,  
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Силовики заявили о 250 задержанных в Минске на акции протеста

В МВД Белоруссии заявили о 250 задержанных на акциях протеста в столице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного», говорится в сообщении.

По данным силовиков, на 15:00 (по московскому времени) в стране было зафиксировано 17 «очагов протестной направленности».

Общее количество участников, как утверждают в ведомстве, не превышает трех тысяч человек. «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев писал о 100 тыс. протестующих.

Отмечается, что часть протестующих заблокировали проезжую часть в разных участках города.

Cиловики начали разгон акции протеста в Минске
Политика
Фото: Tut.By / AP

Ранее белорусские правозащитники из центра «Весна» сообщали о по меньшей мере 37 задержанных.

В центре Минска 13 сентября должна пройти очередная протестная акция оппозиции. Как сообщал Tut.by, задержания начались до начала протестной акции. Как сообщает корреспондент РБК из Минска, мобильный интернет в центре города не работает. Тысячи людей идут к стеле «Минск — город-герой» и находящемуся рядом Дворцу независимости.

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Перед акцией в МВД Белоруссии заявили об увеличении числа силовиков и спецтехники в центре Минска. Усиление нарядов там объяснили мерами по «недопущению в Минске противоправных действий со стороны протестующих». Также сообщалось, что подход к стеле был заблокирован.

Теги: Белоруссия, Минск, акции протеста, МВД Белоруссии
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