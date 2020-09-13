Пашаев опроверг информацию о гонораре в 11 млн руб. от Ефремова

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Адвокат Эльман Пашаев, представлявший интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, опроверг информацию о получении гонорара в 11 млн руб. от семьи артиста за работу.

«Глупость и грязь. Пусть показывают мои расписки, тогда и поймете, что было на самом деле», — заявил он корреспонденту «Комсомольской правды».

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в окружении актера сообщило, что Пашаев сам навязал свои услуги Ефремову, пообещав ему за 11 млн руб. добиться мягкого наказания за ДТП, и получил свой гонорар еще до начала суда.

Пашаев, в свою очередь, сообщал, что он и его партнер Елизавета Шаргородская работали на Ефремова бесплатно. «Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров», — отмечал адвокат.