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Пашаев опроверг информацию о гонораре в 11 млн руб. от Ефремова

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов
Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Адвокат Эльман Пашаев, представлявший интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, опроверг информацию о получении гонорара в 11 млн руб. от семьи артиста за работу.

«Глупость и грязь. Пусть показывают мои расписки, тогда и поймете, что было на самом деле», — заявил он корреспонденту «Комсомольской правды».

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в окружении актера сообщило, что Пашаев сам навязал свои услуги Ефремову, пообещав ему за 11 млн руб. добиться мягкого наказания за ДТП, и получил свой гонорар еще до начала суда.

Пашаев, в свою очередь, сообщал, что он и его партнер Елизавета Шаргородская работали на Ефремова бесплатно. «Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров», — отмечал адвокат.

Пашаев назвал бредом обвинения в хищении жилья
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Эльман Пашаев

Ранее Михаил Ефремов, по словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, заявил, что адвокат его подставил. По его словам, он не ожидал такого сурового приговора.

Пресненский районный суд Москвы 8 сентября признал артиста виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

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ДТП с участием актера произошло в центре Москвы 8 июня. Михаил Ефремов за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона, Сергей Захаров, скончался от полученных травм в больнице на следующее утро.

Теги: адвокат, Михаил Ефремов, гонорар
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