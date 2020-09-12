Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о переброске на литовский полигон у границы с республикой танкового полка США, передает агентство БелТА. По словам главы ведомства, движение войск происходит в рамках операций «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость».

«Движение войск НАТО происходит на сопредельной территории. В частности, в это время происходит переброска на полигон Пабраде (в Литве. — РБК) в 15 км от нашей государственной границы второго танкового батальона 69-го танкового полка США», — сказал он.

По словам министра, правительство не может не беспокоить присутствие 500 человек, 29 танков и 43 боевых машин у западных границ. При этом Хренин отметил, что вооруженные силы Белоруссии адекватно реагируют на происходящее. Ракетные войска, артиллерия, военно-воздушные силы и войска ПВО находятся на учебно-боевом дежурстве. Также в боевой готовности находится танковый батальон 11-й механизированной бригады.