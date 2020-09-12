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Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США

Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о переброске на литовский полигон у границы с республикой танкового полка США, передает агентство БелТА. По словам главы ведомства, движение войск происходит в рамках операций «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость».

«Движение войск НАТО происходит на сопредельной территории. В частности, в это время происходит переброска на полигон Пабраде (в Литве. — РБК) в 15 км от нашей государственной границы второго танкового батальона 69-го танкового полка США», — сказал он.

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По словам министра, правительство не может не беспокоить присутствие 500 человек, 29 танков и 43 боевых машин у западных границ. При этом Хренин отметил, что вооруженные силы Белоруссии адекватно реагируют на происходящее. Ракетные войска, артиллерия, военно-воздушные силы и войска ПВО находятся на учебно-боевом дежурстве. Также в боевой готовности находится танковый батальон 11-й механизированной бригады.

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Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

В конце августа республика провела военные учения на гродненском направлении. Армия отрабатывала борьбу с «условным противником» с Запада. Тогда Хренин заявил, что решение провести учения было принято в связи с «вмешательством во внутренние дела» страны.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что другие государства пытаются захватить Гродненскую область и присоединить ее к Польше, воспользовавшись уязвимым положением республики во время протестов. Кроме того, глава государства обвинял НАТО в переброске войск к белорусским границам, однако альянс заявил, что у лидера нет оснований для беспокойства.

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12 сентября Минобороны Белоруссии сообщило о возвращении войск от западной границы в места дислокации.

Теги: Белоруссия, Литва, США, НАТО
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