Белоруссия провела учения по уничтожению «условного противника» с Запада

По сценарию маневров условный противник перешел белорусскую границу и направился к переправе через реку Неман. Как заявили в Минобороны страны, «бой развивался стремительно, враг был уничтожен»

Фото: mil.by

Белорусские военные отработали на комплексных тактических учениях на Гродненском направлении борьбу с условными противниками, сообщает Минобороны республики.

Маневры проходят с 28 по 31 августа. в них участвуют механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские и инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

На второй день учения проводились в районе переправы через реку Неман, где заняла оборону танковая рота отдельного гвардейского танкового батальона. «По замыслу, противник перешел государственную границу и направлялся к переправе», — говорится в сообщении Минобороны.

«Обнаружив неприятеля, десантники на БТР-70МБ1 выдвинулась на рубеж блокирования. С другой стороны <...> противника заблокировал танковый взвод. Бой развивался стремительно, враг был уничтожен», — заявило ведомство.