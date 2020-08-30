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Белоруссия провела учения по уничтожению «условного противника» с Запада

По сценарию маневров условный противник перешел белорусскую границу и направился к переправе через реку Неман. Как заявили в Минобороны страны, «бой развивался стремительно, враг был уничтожен»
Фото: mil.by
Фото: mil.by

Белорусские военные отработали на комплексных тактических учениях на Гродненском направлении борьбу с условными противниками, сообщает Минобороны республики.

Маневры проходят с 28 по 31 августа. в них участвуют механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские и инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

На второй день учения проводились в районе переправы через реку Неман, где заняла оборону танковая рота отдельного гвардейского танкового батальона. «По замыслу, противник перешел государственную границу и направлялся к переправе», — говорится в сообщении Минобороны.

Белоруссия начала военные учения у западной границы
Политика
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Обнаружив неприятеля, десантники на БТР-70МБ1 выдвинулась на рубеж блокирования. С другой стороны <...> противника заблокировал танковый взвод. Бой развивался стремительно, враг был уничтожен», — заявило ведомство.

За день до этого, в первый день маневров операцию по борьбе с диверсионно-разведывательными группами противника возле госграницы провели военнослужащие 103-й Витебской воздушно-десантной бригады. «Десантировавшись из вертолета, десантники во взаимодействии с бронегруппой уничтожили противника», — сообщили в Минобороны.

Лукашенко заявил о попытке Запада «отсечь Гродно» от Белоруссии
Политика
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

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Глава военного ведомства Виктор Хренин ранее заявил, что решение о проведении учений было принято из-за «вмешательства во внутренние дела» Белоруссии. «Мы получаем информацию из разных источников, которая не может нас не беспокоить. Прогнозируем развитие различных вариантов», — говорил он 20 августа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно утверждал, что на фоне массовых протестов, начавшихся в республике после выборов главы государства, другие страны пытаются «отсечь Гродненскую область» от Белоруссии. По его словам, в то время как против республики ведется «гибридная война», «неустоявшиеся соседи спят и видят», что Гродненская область отойдет Польше. 15 августа Лукашенко поручил перебросить десантников из Витебска в Гродно.

Белорусский лидер также обвинил НАТО в том, что его войска «лязгают гусеницами у ворот» страны. В Североатлантическом альянсе в ответ на это заявили, что их действия не представляют угрозы для республики.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, учения
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