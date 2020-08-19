Белоруссия усилит оборону у границ с Польшей и Литвой
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин приказал оперативному командованию подготовить предложения по оборонным мероприятиям на гродненском направлении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
Гродненская область граничит с Польшей и Литвой. В сообщении сказано, что соответствующее поручение министру дал президент республики Александр Лукашенко.
Кроме того, глава Минобороны приказал усилить оперативное командование ракетным дивизионом «Точка», дивизион «Полонез», отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.
19 августа Лукашенко поручил Государственному пограничному комитету усилить охрану госграницы по всему периметру.