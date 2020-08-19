Белоруссия усилит оборону у границ с Польшей и Литвой

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Почему эта кампания особенная?

«Здесь сыграла совокупность факторов. Во-первых, очень сильно влияние России, которая начала играть на этом задолго до начала электорального цикла, а власть оказалась неспособной противостоять современным агрессивным технологиям. За всеми участниками, кроме меня, маячит Россия и российский олигархат. Вероника Цепкало обращается напрямую к Путину, Виктор Бабарико был менеджером „Газпрома“, Андрей Дмитриев приходил в российское посольство при бывшем после Михаиле Бабиче, фотографировался с ним и говорил, что достигнуто соглашение о сотрудничестве, тогда как я делала все, чтобы этот посол покинул Беларусь.

Сыграли роль также экономическая нестабильность из-за коронавируса и сложившейся административно-командной системы и то, что люди устали от невозможности участия в политической и социальной жизни страны».