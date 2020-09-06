Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 75,18 (-0,29) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 89,04 (-0,1) Инвестиции, 04 сен, 15:02
С экс-депутата Варшавского взыскали ₽8 млрд в пользу банка «Траст» Политика, 00:44 Шутки с каменным лицом: о чем говорят англичане, кроме погоды РБК Стиль и glo, 00:20 Шойгу заявил о планах НАТО перебросить в Польшу американских военных Общество, 00:18 Шойгу сообщил о возросшей активности иностранных кораблей в Черном море Общество, 05 сен, 23:41 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 сентября Общество, 05 сен, 23:34 Собянин назвал журналистов среди первых получателей вакцины от COVID-19 Общество, 05 сен, 23:08 В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом Общество, 05 сен, 23:05 Требования к автомобилю для путешествий по дикой природе РБК и Jeep, 05 сен, 23:03 Умерла тележурналистка Александра Ливанская Общество, 05 сен, 22:53 Шойгу сообщил о своем состоянии после вакцинации от COVID-19 Общество, 05 сен, 22:08 Актер Стивен Сигал посетил Крым и встретился с главой республики Общество, 05 сен, 22:06 Теннисист Медведев вышел в 1/8 финала US Open Спорт, 05 сен, 21:56 МиГ-31 перехватил военный самолет Норвегии над Баренцевым морем Политика, 05 сен, 21:40 Англия на последних минутах вырвала победу у Исландии в матче Лиги наций Спорт, 05 сен, 21:35
Общество ,  
0 

Шойгу заявил о планах НАТО перебросить в Польшу американских военных

НАТО собирается перебросить дополнительный американский военный контингент в Польшу. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу по окончании Армейских игр — 2020, передает ТАСС.

«В ближайшее время в Польшу планируется перебросить дополнительные американские подразделения», — сказал глава Минобороны.

По его словам, численность развернутых в Восточной Европе подразделений объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО превысила 10 тыс. военнослужащих. При этом США и другие страны Североатлантического альянса наращивают свое военное присутствие в этом регионе под предлогом необходимости «стратегического сдерживания» России, добавил Шойгу.

Он также отметил, что по сравнению с 2014 годом количество учений НАТО вблизи российских границ возросло почти в два раза.

США разместят в Польше эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников
Политика
Фото: Patrick T. Fallon / Reuters

Ранее Пентагон сообщил о перегруппировке войск в Европе. Часть американских войск вывели из Германии, чтобы передислоцировать их с целью сдерживания России.

В июне США договорились об увеличении своего военного контингента в Польше на 1 тыс. человек, в то время как там уже находились около 4,5 тыс. американских военнослужащих. Также США разместят в Польше эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 и создадут пункт высадки с воздуха для обеспечения переброски сил во время учений или в случае ЧС.

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

В МИД России заявили, что в увеличении военного присутствия США в Польше Москва видит признак подготовки для последующих широкомасштабных развертываний сил, что российская сторона будет учитывать в оборонном планировании.

Теги: Сергей Шойгу, Минобороны, НАТО
Материалы по теме
США разместят в Польше эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников
Политика
Польша решила разместить американских военных у границы с Белоруссией
Политика
Польша и США подписали договор об усилении военного сотрудничества
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter