Шойгу заявил о планах НАТО перебросить в Польшу американских военных

НАТО собирается перебросить дополнительный американский военный контингент в Польшу. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу по окончании Армейских игр — 2020, передает ТАСС.

«В ближайшее время в Польшу планируется перебросить дополнительные американские подразделения», — сказал глава Минобороны.

По его словам, численность развернутых в Восточной Европе подразделений объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО превысила 10 тыс. военнослужащих. При этом США и другие страны Североатлантического альянса наращивают свое военное присутствие в этом регионе под предлогом необходимости «стратегического сдерживания» России, добавил Шойгу.

Он также отметил, что по сравнению с 2014 годом количество учений НАТО вблизи российских границ возросло почти в два раза.