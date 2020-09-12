На акциях протеста в Белоруссии задержали 32 человека

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

На акциях протеста в Белоруссии в пятницу задержали 32 человека. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Белоруссии.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 32 человека», — сказано в сообщении.

Акции протеста прошли в трех регионах страны, всего в них приняли участие 450 человек.

Накануне сообщалось о задержаниях на акциях протеста в Минске возле Красного костела (костел Святого Симеона и Святой Елены). В правозащитном центре «Весна» РБК сообщили, что точное количество задержанных неизвестно.

Ранее Следственный комитет Белоруссии завел уголовное дело после несанкционированной акции «Марш единства», которая прошла в Минске 6 сентября.