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Протесты в Белоруссии ,  
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На акциях протеста в Белоруссии задержали 32 человека

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

На акциях протеста в Белоруссии в пятницу задержали 32 человека. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Белоруссии. 

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 32 человека», — сказано в сообщении.

Акции протеста прошли в трех регионах страны, всего в них приняли участие 450 человек.

Накануне сообщалось о задержаниях на акциях протеста в Минске возле Красного костела (костел Святого Симеона и Святой Елены). В правозащитном центре «Весна» РБК сообщили, что точное количество задержанных неизвестно.

Ранее Следственный комитет Белоруссии завел уголовное дело после несанкционированной акции «Марш единства», которая прошла в Минске 6 сентября. 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил протестующих возмещать ущерб от протестов за свой счет. 

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

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Теги: Белоруссия, протесты, задержания
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