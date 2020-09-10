Лукашенко предложил «нагадившим» протестующим восстановить Минск

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что акции протеста в Минске дорого обходятся государству, протестующие, по его мнению, должны восстанавливать город за свой счет. Об этом он сказал во время представления Андрея Шведа в должности нового генерального прокурора страны.

«После всех этих погромов на улице Минска, которые нам обходятся в хорошие деньги, вы знаете, что остается. И тишина. Никто до сих пор об этом не подумал, и никто не заплатил. А платить надо. Чтобы люди понимали: если ты нагадил, что-то поломал, пожалуйста, восстанови за собственный счет», — подчеркнул белорусский лидер.

Минский городской исполком оценил ущерб от акций протеста в городе в 500 тыс. белорусских рублей. «Приблизительно столько стоят девять новых аппаратов искусственной вентиляции легких или три рентгеновских диагностических комплекса», — написало ведомство в своем Telegram-канале «Минск. Официально».

Видео: Пул Первого/Telegram

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Также в ходе встречи с работниками белорусской прокуратуры Лукашенко ответил на упреки о нежелании отдавать власть. По его словам, «власть не для того дается, чтобы ее просто взять, бросить и отдать». Он сообщил, что власть в 90-е годы в Белоруссии «валялась в грязи» и действующий президент не хочет, чтобы страна вернулась в те годы.