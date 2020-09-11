Белорусский СК завел дело после акции «Марш единства» в Минске

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После акции оппозиции в Минске 6 сентября белорусские следователи завели дело об организации действий, нарушающих общественный порядок. Об этом на своем сайте сообщает Следственный Комитет (СК) Белоруссии.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении СК. При этом указывается, что групповые действия «были сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции, а также повлекших нарушение работы общественного транспорта».

Также сообщается, что из-за остановки транспортного движения коммунальному предприятию причинен ущерб на общую сумму более 30 тыс. белорусских рублей. «Подозреваемыми в совершении вышеуказанного преступления признано четверо граждан в возрасте от 18 до 32 лет», — сообщает СК.

Кроме них, в связи с повреждением спецсредства путем нанесения баллончиками с лакокрасочным веществом надписей, 18-летняя девушка признана подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 339 (хулиганство).