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Протесты в Белоруссии ,  
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Белорусский СК завел дело после акции «Марш единства» в Минске

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

После акции оппозиции в Минске 6 сентября белорусские следователи завели дело об организации действий, нарушающих общественный порядок. Об этом на своем сайте сообщает Следственный Комитет (СК) Белоруссии.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении СК. При этом указывается, что групповые действия «были сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции, а также повлекших нарушение работы общественного транспорта».

Также сообщается, что из-за остановки транспортного движения коммунальному предприятию причинен ущерб на общую сумму более 30 тыс. белорусских рублей. «Подозреваемыми в совершении вышеуказанного преступления признано четверо граждан в возрасте от 18 до 32 лет», — сообщает СК.

Кроме них, в связи с повреждением спецсредства путем нанесения баллончиками с лакокрасочным веществом надписей, 18-летняя девушка признана подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 339 (хулиганство).

Белорусская оппозиция провела «Марш единства». Фоторепортаж
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Фото: TUT.by

Telegram-канал Nexta Live анонсировал проведение 6 сентября по всей стране «Марша единства», во время которого его участники должны были собраться на центральных улицах своих городов. К проведению очередной протестной акции также призывала Светлана Тихановская.

Численность акции в Минске СМИ оценили в 100 тыс. человек. По официальным данным МВД Белоруссии, в городах страны было зафиксировано 42 протестные акции. Общее количество участников, по оценке МВД, составило около 31 тыс. человек, 633 человека были задержаны.

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Как передавало госагентство БелТА, 6 сентября в различных точках Минске собрались группы граждан, которые затем направились к центру города. Несмотря на разъяснительную работу со стороны сотрудников милиции, участники шествия выходили на проезжую часть, тем самым блокируя движение транспорта. Возле Дворца Независимости сотрудники правоохранительных органов остановили колонну, после чего часть людей направилась в сторону проспекта Независимости. Остальные принялись наносить различные надписи на спецтранспорт, а также провоцировать конфликты с милицией.

Акции протеста в Минске и других городах Белоруссии начались после объявления предварительных результатов выборов президента 9 августа, согласно которым на них победил Александр Лукашенко. Протестующие считают, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая, по официальным данным ЦИК, набрала 10,1% голосов.

Теги: Белоруссия, массовые протесты, выборы, Следственный комитет РБ
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