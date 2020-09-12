Китайское СМИ назвало новое российское оружие «страшнее ядерной бомбы»

Российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» обладают выдающимися боевыми свойствами и «ставят США в безвыходное положение». Об этом пишет китайский портал Sina, отмечая, что боевые характеристики ракеты «Авангард» делают ее «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба».

«Ракета «Авангард» способна за 15 минут долететь до Вашингтона. За это время американцы не успеют даже выпить чашку кофе и уж тем более не смогут дать отпор российской ракете», — написано в статье.

Ракетные войска Вооруженных сил России должны будут в скором времени полностью перейти на новые ракетные комплексы. По словам командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, «сегодняшняя доля современных ракетных комплексов, составляющая 76%, к концу года будет доведена до 81%».

«Ярс», или РС-24, — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Принят на вооружение в 2009 году.



«Авангард» — стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащен гиперзвуковым боевым блоком. По словам президента России Владимира Путина, «Авангард» способен «как огненный шар» поражать цели из космоса. Поступает на вооружение с мая 2019 года.