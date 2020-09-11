Вывезенного на Украину белорусского оппозиционера обвинили в хищении

Иван Кравцов (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Департамент финансовых расследований Белоруссии возбудил против члена Координационного совета Ивана Кравцова уголовное дело. Об этом с эфире телеканала СТВ заявил старший инспектор департамента Артем Дунько.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Кравцова по части 4 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это хищение путем злоупотребления служебными полномочиями», — сказал он.

По словам инспектора, Кравцов в сговоре с другими лицами в мае—июне 2015 года организовал незаконное перечисление 60 тыс. белорусских рублей (около 1,7 млн российских рублей) в адрес архитектурного бюро.

По мнению журналистов телеканала, именно готовящееся уголовное дело стало причиной выезда Ивана Кравцова на территорию Украины.