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Вывезенного на Украину белорусского оппозиционера обвинили в хищении

Иван Кравцов
Иван Кравцов (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Департамент финансовых расследований Белоруссии возбудил против члена Координационного совета Ивана Кравцова уголовное дело. Об этом с эфире телеканала СТВ заявил старший инспектор департамента Артем Дунько.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Кравцова по части 4 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это хищение путем злоупотребления служебными полномочиями», — сказал он.

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По словам инспектора, Кравцов в сговоре с другими лицами в мае—июне 2015 года организовал незаконное перечисление 60 тыс. белорусских рублей (около 1,7 млн российских рублей) в адрес архитектурного бюро.

По мнению журналистов телеканала, именно готовящееся уголовное дело стало причиной выезда Ивана Кравцова на территорию Украины.

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Иван Кравцов

7 сентября белорусские СМИ сообщили об исчезновении Кравцова, а также его соратников по Координационному совету Антона Родненкова и Марии Колесниковой. Около суток они не выходили на связь. На следующее утро телеканал «Беларусь 1» сообщил, что оппозиционеры попытались «прорвать» белорусско-украинскую границу.

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Фото: РИА Новости

Позднее оппозиционеры сообщили, что их насильно выдворили из страны. По их словам, основной целью силовиков было вывезти на Украину именно Колесникову, однако она разорвала свой паспорт, после чего украинские пограничники не смогли ее впустить.

Сейчас Колесникова арестована и обвиняется в призывах к захвату власти. Кравцов и Родненков намерены в ближайшие недели вернуться в Белоруссию.
 

Теги: Белоруссия, протесты, Украина, СК
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