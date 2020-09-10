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Два члена координационного совета решили «ярко» вернуться в Белоруссию

Антон Родненков и Иван Кравцов (справа)
Антон Родненков и Иван Кравцов (справа) (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Члены координационного совета оппозиции (КС) Иван Кравцов и Антон Родненков вернутся в Белоруссию в течение нескольких недель. Об этом они сообщили в интервью украинскому изданию «Страна.ua».

«В течение двух или трех недель», — ответил Кравцов на вопрос журналиста о возращении в республику. «Мы хотим сделать свое возвращение в Беларусь более ярким, а это требует подготовки», — объяснил Родненков.

Белорусские оппозиционеры сообщили о погоне на границе с Украиной
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Антон Родненков и Иван Кравцов&nbsp;

Кравцов, Родненков и член президиума КС Мария Колесникова пропали 7 сентября. Очевидцы сообщали, что неизвестные затащили Колесникову в фургон с надписью «Связь» и увезли. Около суток с оппозиционерами не было связи. На следующий день белорусские СМИ передали, что члены КС попытались «прорваться» через границу и бежали на Украину. Колесникову прямо на границе якобы вытолкнули из машины, после чего ее задержали сотрудники погранслужбы.

Колесникова заявила об угрозах убийством и 25 годами тюрьмы
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Мария Колесникова

Позднее Кравцов и Родненков рассказали, что их насильно выдворили из страны. По словам оппозиционеров, главной целью силовиков было выслать именно Марию Колесникову, однако она разорвала свой паспорт, после чего украинские пограничники отказались ее впустить.

8 сентября белорусская оппозиция сообщила, что Колесникова арестована и находится в Мозырском погранотряде в Гомельской области. Позднее Следственный комитет Белоруссии объяснил ее арест расследованием уголовного дела о призывах к захвату власти. Сама Колесникова рассказала, что силовики угрожали ей физической расправой и 25 годами тюрьмы.

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Теги: координационный совет оппозиции, Белоруссия, Украина
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