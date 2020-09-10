Два члена координационного совета решили «ярко» вернуться в Белоруссию

Антон Родненков и Иван Кравцов (справа) (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Члены координационного совета оппозиции (КС) Иван Кравцов и Антон Родненков вернутся в Белоруссию в течение нескольких недель. Об этом они сообщили в интервью украинскому изданию «Страна.ua».

«В течение двух или трех недель», — ответил Кравцов на вопрос журналиста о возращении в республику. «Мы хотим сделать свое возвращение в Беларусь более ярким, а это требует подготовки», — объяснил Родненков.

Кравцов, Родненков и член президиума КС Мария Колесникова пропали 7 сентября. Очевидцы сообщали, что неизвестные затащили Колесникову в фургон с надписью «Связь» и увезли. Около суток с оппозиционерами не было связи. На следующий день белорусские СМИ передали, что члены КС попытались «прорваться» через границу и бежали на Украину. Колесникову прямо на границе якобы вытолкнули из машины, после чего ее задержали сотрудники погранслужбы.