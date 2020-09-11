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В СЖР назвали цензурой удаление приложений ВГТРК из App Store на Украине

Apple AAPL $111,24 -2,49% Купить
Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Удаление приложений ВГТРК из App Store на территории Украины является элементом цензуры. Об этом заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, передает ТАСС.

«Конечно, мы выражаем сожаление, конечно, мы эту информацию сообщим и в правозащитные, и в международные журналистские организации. Что касается Apple, App Store — это элемент цензуры», — сообщил глава СЖР Владимир Соловьев.

ВГТРК получила от компании Apple уведомление о том, что ее приложения «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести FM», а также «Вести.ру» на территории Украины будут изъяты из каталога App Store. Ранее об аналогичном уведомлении сообщил НТВ.

По информации телерадиокомпании, это сделано по требованию Службы безопасности Украины (СБУ).

В ВГТРК заявили об изъятии своих приложений из украинского App Store
Технологии и медиа
Фото: РИА Новости

После событий 2014 года на Украине и присоединения Крыма к России Киев постепенно запретил вещание на территории страны десятков российских телеканалов, в том числе «Россия 1» и «Россия 24».

Претензии к Apple украинские политики неоднократно высказывали и по поводу того, что полуостров Крым в ее картографических приложениях был обозначен российской территорией. В знак протеста бывший глава МИДа Павел Климкин даже призывал украинцев отказаться от использования гаджетов Apple.

После этого в Apple сообщили, что решили изменить политику обозначения спорных территорий в своих сервисах. В Госдуме по этому поводу отметили, что Apple в вопросах отображения Крыма на картах преследует, прежде всего, свои экономические интересы.

Теги: ВГТРК, App Store, цензура, Союз журналистов России
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