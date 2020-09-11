Кремль заявил о неприятии указаний от других стран по делу Навального

Клиника «Шарите», где в отделении интенсивной терапии проходит лечение Алексей Навальный

Зарубежным государствам не следует диктовать Кремлю, какие юридические действия предпринять в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нам не нравится, когда другие страны диктуют нам, какие процедуры юридические и когда нам начинать», — отметил он.

Пресс-секретарь напомнил, что в связи с произошедшим с Навальным ведется проверка. «Мы искренне не понимаем саму постановку вопроса. Мы уже говорили неоднократно, что де-факто проверки и расследования происходящего осуществляются в рамках процедуры, которая на юридическом языке называется доследственная проверка», — сообщил он.

При этом Песков отметил, что в России не могут завести уголовное дело на основании германской лаборатории. «Это просто невозможно юридически. Так же, как и в ФРГ, наверное, невозможно возбудить уголовное дело на основе анализов, которые взяли в нашем военном госпитале», — указал он.

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