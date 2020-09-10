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Новый пожар в Бейруте будут расследовать военная полиция и разведка

Фото: Sam Tarling / Getty Images
Фото: Sam Tarling / Getty Images

Генеральный прокурор Кассационного суда Ливана Гассан Овейдат поручил военной полиции и армейской разведке Ливана начать расследование нового пожара в порту Бейрута, сообщает агентство NNA.

«Мы поручаем всем службам безопасности, службе гражданской обороны, пожарной службе Бейрута, военной полиции и разведке провести необходимое расследование внезапно возникшего сегодня пожара в порту», — сказал Овейдат.

В пострадавшем от взрыва порту Бейрута произошел сильный пожар
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Фото: Hussein Malla / AP

Прокурор подчеркнул, что необходимо как можно быстрее узнать о причинах возгорания, так как от этого зависит безопасность граждан.

Днем 10 сентября в бейрутском порту произошло возгорание на одном из складов с автомобильными покрышками в зоне duty free. Военные призвали всех граждан немедленно покинуть порт. Ликвидацией огня занимаются сотрудники спасательных служб и военная авиация.

Как выглядит порт Бейрута спустя сутки после взрыва. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В начале августа в порту Бейрута произошел взрыв. Несколько тысяч тонн аммиачной селитры взорвались на одном из складов. В результате погибли 190 человек, часть города оказалась разрушена. Около 300 тыс. человек потеряли жилье. Правительство города оценило нанесенный взрывом ущерб в $15 млрд.

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Теги: Бейрут, Ливан, пожар
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