В пострадавшем от взрыва порту Бейрута произошел сильный пожар

По данным СМИ, горит склад с топливом и автопокрышками, причины возникновения пожара пока неясны

Фото: Hussein Malla / AP

В порту Бейрута, где в начале августа произошел сильнейший взрыв, вспыхнул пожар, сообщают ливанские СМИ. По данным Национального агентства новостей (NNA), горит один из складов с автомобильными покрышками и нефтью, расположенный в зоне duty free порта.

По данным NNA, к месту пожара уже прибыли пожарные машины и сотрудники спасательных служб. Армия Ливана объявила о намерении привлечь к тушению пожара свои вертолеты.

Видео: mobrep/telegram

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Издание The Daily Star отмечает, что военные призвали всех покинуть порт.

Ливанский телеканал LBC сообщил, что причины возникновения пожара пока неясны.