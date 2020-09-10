В пострадавшем от взрыва порту Бейрута произошел сильный пожар
В порту Бейрута, где в начале августа произошел сильнейший взрыв, вспыхнул пожар, сообщают ливанские СМИ. По данным Национального агентства новостей (NNA), горит один из складов с автомобильными покрышками и нефтью, расположенный в зоне duty free порта.
По данным NNA, к месту пожара уже прибыли пожарные машины и сотрудники спасательных служб. Армия Ливана объявила о намерении привлечь к тушению пожара свои вертолеты.
Издание The Daily Star отмечает, что военные призвали всех покинуть порт.
Ливанский телеканал LBC сообщил, что причины возникновения пожара пока неясны.