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В пострадавшем от взрыва порту Бейрута произошел сильный пожар

По данным СМИ, горит склад с топливом и автопокрышками, причины возникновения пожара пока неясны
Фото: Hussein Malla / AP
Фото: Hussein Malla / AP

В порту Бейрута, где в начале августа произошел сильнейший взрыв, вспыхнул пожар, сообщают ливанские СМИ. По данным Национального агентства новостей (NNA), горит один из складов с автомобильными покрышками и нефтью, расположенный в зоне duty free порта.

По данным NNA, к месту пожара уже прибыли пожарные машины и сотрудники спасательных служб. Армия Ливана объявила о намерении привлечь к тушению пожара свои вертолеты.

Видео: mobrep/telegram
Видео: mobrep/telegram
Video

Издание The Daily Star отмечает, что военные призвали всех покинуть порт.

Ливанский телеканал LBC сообщил, что причины возникновения пожара пока неясны.

Последствия взрыва в порту Бейрута. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Взорвалось 2750 т аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году с судна, везшего груз из Грузии в Мозамбик и принадлежавшего российскому бизнесмену Игорю Гречушкину. В результате взрыва погибли 190 человек, была частично разрушена половина города, 300 тыс. человек остались без крыши над головой. Власти Бейрута оценили ущерб от взрыва в $15 млрд.

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Автор: Евгений Калюков
Теги: Ливан, Бейрут
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