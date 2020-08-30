Число жертв взрыва в порту Бейрута увеличилось до 190

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Количество погибших после взрыва в порту Бейрута увеличилось до 190 человек, 6500 пострадали. Об этом, как сообщает Reuters, говорится в сообщении временного правительства Ливана.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Взорвалось 2750 т аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году с судна, везшего груз из Грузии в Мозамбик и принадлежавшего российскому бизнесмену Игорю Гречушкину. Премьер-министр Ливана назвал причиной взрыва в Бейруте «многолетнюю коррупцию».

В результате взрыва была почти полностью или частично разрушена половина города, 300 тыс. человек остались без крыши над головой. Власти Бейрута оценили ущерб от взрыва в $15 млрд и отказались от международного расследования случившегося.