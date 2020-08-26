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Адвокат заявил о восьми поданных заявлениях о преступлениях на Пашаева

В отношении юриста Эльмана Пашаева заведено порядка восьми заявлений о возбуждении уголовных дел. Об этом сообщил адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александр Добровинский телеканалу Москва 24.

«Ходят слухи, что в отношении господина Пашаева написано порядка восьми заявлений о возбуждении уголовных дел. Это связано с делами, которые он вел ранее, — полгода или год назад, а может и два », — заявил Добровинский.

Он отметил, что эта информация не имеет никакого отношения к делу Михаила Ефремова. По словам Добровинского, отвод Пашаева от участия в деле актера и последующее его возвращение — спланированная акция для затягивания процесса. Юрист уточнил, что Пашаев решил вернуться к защите Ефремова после того, как «представители потерпевших получили через суд очень важную информацию по делу».

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Ранее, 21 августа, Ефремов в суде отказался от услуг Пашаева и Елизаветы Шаргородской, отметив, что они останутся только консультантами. Суд перенес заседание по делу о ДТП с участием актера на 31 августа, до этой даты подсудимый обязан был найти адвоката. Через три дня актер заключил новое соглашение с Пашаевым о защите на суде.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, за рулем был водитель Сергей Захаров. Вскоре он умер в больнице. Экспертиза показала, что Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Теги: Михаил Ефремов, адвокат, ДТП
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