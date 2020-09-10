В Минздраве выступили за повышение возраста продажи крепкого алкоголя

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Заместитель главы Минздрава Олег Салагай заявил, что в России необходимо запретить продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года. Соответствующее заявление Салагай сделал в ходе пресс-конференции, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости, передает ТАСС.

По словам замминистра, чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем.

Салагай также сказал, что за последние десять лет потребление алкоголя в России снизилось по сравнению с уровнем аналогичного периода. Таким образом, на душу населения приходится около 9,16 л. Он объяснил это утверждением соответствующей антиалкогольной концепции, принятия комплексного законодательства и прочими мерами.

В марте 2019 года Минздрав представил поправки в законодательство, которые запрещают продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года. Разработку документа по антиалкогольной политике Минздрав вел с конца 2018 года в рамках федерального проекта, включенного в национальный проект «Демография». Изначально планировалось, что проект вступит в силу в январе 2020 года. Тогда Олег Салагай отмечал, что эта инициатива является одной из самых поддерживаемых населением.