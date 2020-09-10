В Минздраве половину суицидов в России связали с потреблением алкоголя

Здание Минздрава России (Фото: Георгий Абашвили / РБК)

По оценкам российских экспертов, до половины суицидов в России так или иначе связаны с потреблением алкогольной продукции. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай на онлайн пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости.

«Если говорить об исследованиях, которые проводились в нашей стране, по оценке российских экспертов, до 50% суицидов в той или иной степени ассоциированы с потреблением алкоголя», — заявил Салагай.

Он отметил, что это не исключительно российский феномен, об этом также говорят международные данные.

Замминистра указал, что меры, предпринимаемые в России по борьбе с алкоголизмом, позволили сократить потребление алкоголя до 9,16 л на душу населения в год, что существенно меньше, чем было десять лет назад.