Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 75,53 (-0,54) Инвестиции, 12:40
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 89,3 (-0,26) Инвестиции, 12:40
В Минздраве выступили за повышение возраста продажи крепкого алкоголя Общество, 16:02 В Минздраве половину суицидов в России связали с потреблением алкоголя Общество, 15:53 100% аналитиков советуют покупать Virgin Galactic. Для США это редкость Инвестиции, 15:49 Экс-главу офиса Зеленского вызвали к следователям после интервью Гордону Политика, 15:42 Chery назвала стоимость нового кроссовера Tiggo 7 Pro для России Авто, 15:38 Ликсутов анонсировал запуск круглогодичного речного транспорта в Москве Недвижимость, 15:31 В Минздраве сообщили о вспышках COVID в 11 регионах Общество, 15:30 Суд перевел фигуранта дела Фургала под домашний арест Общество, 15:28 Центробанк впервые начнет публиковать прогноз по ключевой ставке Финансы, 15:26 Deutsche Bank предсказал «век беспорядка». Какое будущее ждет биткоин Крипто, 15:25 Kia наладит сборку автомобилей в Узбекистане Авто, 15:24 Сейф для предпринимателя: как и для чего использовать трасты Pro, 15:20 Автор незасчитанного гола «Зениту» продлил контракт с «Локомотивом» Спорт, 15:17 Банки получили больше 1 млрд рублей возмещений по кредитам застройщикам Недвижимость, 15:16
Общество ,  
0 

В Минздраве половину суицидов в России связали с потреблением алкоголя

Здание Минздрава России
Здание Минздрава России (Фото: Георгий Абашвили / РБК)

По оценкам российских экспертов, до половины суицидов в России так или иначе связаны с потреблением алкогольной продукции. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай на онлайн пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости.

«Если говорить об исследованиях, которые проводились в нашей стране, по оценке российских экспертов, до 50% суицидов в той или иной степени ассоциированы с потреблением алкоголя», — заявил Салагай.

Он отметил, что это не исключительно российский феномен, об этом также говорят международные данные.

Россияне на самоизоляции принялись покупать водку в большой таре
Общество
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Замминистра указал, что меры, предпринимаемые в России по борьбе с алкоголизмом, позволили сократить потребление алкоголя до 9,16 л на душу населения в год, что существенно меньше, чем было десять лет назад.

Также он отметил снижение продаж алкогольной продукции — с 6,2 до 6 л этанола на душу населения. «Сократилась также заболеваемость алкогольными психозами, примерно на 6%», — сообщил Салагай.

Кроме того, по его словам, примерно на 10% сократилась смертность от случайных отравлений алкоголем, что говорит об эффективности принимаемых мер. «Сокращение потребления алкоголя не сопровождается ростом какого-то неучтенного нелегального потребления, тогда бы росли алкогольные отравления», — пояснил замминистра.

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

Число самоубийств в России упало до самого низкого уровня за 50 лет
Общество
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ранее РБК со ссылкой на данные, не входящие в регулярные публикации Росстата, писал, что около 2,6% смертей в России в 2018 году было вызвано употреблением алкоголя. Эта причина смерти была указана в документах более чем 48 тыс. скончавшихся россиян.

При этом отмечалось, что одной из причин смертей, вызванных алкоголем, являются суициды, причем даже не в состоянии опьянения, а из-за сложной жизненной ситуации. «Именно алкоголь и другие психоактивные вещества усугубляют, а нередко вызывают депрессивные расстройства и одновременно придают решимости совершить суицидальный акт», — отметила в ответе РБК и.о. главы управления здравоохранения Липецкой области Галина Левакова.

Теги: алкоголизм, суицид, Минздрав
Материалы по теме
Минздрав раскрыл регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Общество
Россияне поддержали ужесточение мер по борьбе с алкоголизмом
Общество
Правительство введет акциз на аптечные настойки для борьбы с алкоголизмом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter