Адвокат сообщила об угрозе физической расправой в адрес Колесниковой

9 сентября Колесникова была арестована по уголовному делу о призывах к захвату власти. Кроме нее под стражу взяли также члена координационного совета Максима Знака, а также адвоката предвыборного штаба Бабарико Илью Салея.

Ранее адвокат Колесниковой сообщила, что та находится в минском СИЗО № 1. Туда ее доставили после задержания на границе с Украиной, когда, по утверждениям властей, оппозиционер пыталась покинуть страну.

Члены координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов, которые были с Колесниковой при пересечении границы, на пресс-конференции в Киеве рассказали, что неизвестные люди задержали их возле дома Колесниковой, посадили в микроавтобус и увезли.

По словам Кравцова, тех, кто их задержал, «интересовала возможность вывоза Марии Колесниковой за границу». К границе их привезли поздно вечером на разных машинах. После того как они пересекли границу, к ним привезли Колесникову.

Родненков рассказал, что ее вели силой. «Ее затолкали на заднее сиденье и закрыли. Она кричала, что никуда не поедет», — сказал он. Увидев свой паспорт, оппозиционер порвала его и выбросила в окно, добавил Родненков. После этого Колесникова вышла из автомобиля и направилась в сторону белорусской границы.