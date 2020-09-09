Адвокат сообщила об угрозе физической расправой в адрес Колесниковой
Члену президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой угрожали физической расправой, когда она находилась в здании Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, сообщила ее адвокат Людмила Казак. Ее слова приводятся в Telegram-канале бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико.
«По фактам угроз лишения жизни Мария также намерена подавать заявления», — сказала Казак.
Адвокат также рассказала, что на теле Колесниковой есть ушибы, у нее «побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали». Она отметила, что член президиума координационного совета расценивает произошедшее с ней как похищение и намерена добиться того, чтобы все причастные лица были установлены.