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Протесты в Белоруссии ,  
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Адвокат сообщила об угрозе физической расправой в адрес Колесниковой

Мария Колесникова
Мария Колесникова (Фото: rada_vision / Telegram)

Члену президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой угрожали физической расправой, когда она находилась в здании Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, сообщила ее адвокат Людмила Казак. Ее слова приводятся в Telegram-канале бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико.

«По фактам угроз лишения жизни Мария также намерена подавать заявления», — сказала Казак.

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Адвокат также рассказала, что на теле Колесниковой есть ушибы, у нее «побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали». Она отметила, что член президиума координационного совета расценивает произошедшее с ней как похищение и намерена добиться того, чтобы все причастные лица были установлены.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

9 сентября Колесникова была арестована по уголовному делу о призывах к захвату власти. Кроме нее под стражу взяли также члена координационного совета Максима Знака, а также адвоката предвыборного штаба Бабарико Илью Салея.

Ранее адвокат Колесниковой сообщила, что та находится в минском СИЗО № 1. Туда ее доставили после задержания на границе с Украиной, когда, по утверждениям властей, оппозиционер пыталась покинуть страну.

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Мария Колесникова

Члены координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов, которые были с Колесниковой при пересечении границы, на пресс-конференции в Киеве рассказали, что неизвестные люди задержали их возле дома Колесниковой, посадили в микроавтобус и увезли.

По словам Кравцова, тех, кто их задержал, «интересовала возможность вывоза Марии Колесниковой за границу». К границе их привезли поздно вечером на разных машинах. После того как они пересекли границу, к ним привезли Колесникову.

Родненков рассказал, что ее вели силой. «Ее затолкали на заднее сиденье и закрыли. Она кричала, что никуда не поедет», — сказал он. Увидев свой паспорт, оппозиционер порвала его и выбросила в окно, добавил Родненков. После этого Колесникова вышла из автомобиля и направилась в сторону белорусской границы.

Теги: Мария Колесникова, Белоруссия, арест
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