Лукашенко заявил о неизвестной части перехваченной беседы о Навальном

По словам главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна, который участвовал в интервью с белорусским лидером, Александр Лукашенко передал полную версию записи директору ФСБ Александру Бортникову

Александр Лукашенко (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что существует неопубликованный фрагмент записи переговоров Польши и Германии об оппозиционере Алексее Навальном. Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, участвовавший 8 сентября в интервью с белорусским лидером.

По словам Бабаяна, Лукашенко передал полную версию записи директору ФСБ Александру Бортникову.

«У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России», — передал разговор с белорусским президентом Бабаян.

Главный редактор радиостанции также сообщил, что неопубликованная часть беседы удивит общество. По словам Бабаяна, Лукашенко рассказал, что беседа между Польшей и ФРГ по Навальному была перехвачена современной станцией радиоэлектронной разведки, развернутой в Гродно.