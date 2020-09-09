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Отравление Навального ,  
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Лукашенко заявил о неизвестной части перехваченной беседы о Навальном

По словам главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна, который участвовал в интервью с белорусским лидером, Александр Лукашенко передал полную версию записи директору ФСБ Александру Бортникову
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что существует неопубликованный фрагмент записи переговоров Польши и Германии об оппозиционере Алексее Навальном. Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, участвовавший 8 сентября в интервью с белорусским лидером.

По словам Бабаяна, Лукашенко передал полную версию записи директору ФСБ Александру Бортникову.

«У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России», — передал разговор с белорусским президентом Бабаян.

Минск передал ФСБ данные о фальсификациях в словах Меркель про Навального
Политика
Ангела Меркель

Главный редактор радиостанции также сообщил, что неопубликованная часть беседы удивит общество. По словам Бабаяна, Лукашенко рассказал, что беседа между Польшей и ФРГ по Навальному была перехвачена современной станцией радиоэлектронной разведки, развернутой в Гродно.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Политика госпитализировали в Омске после экстренной посадки, через два дня его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии сообщило, что в организме Навального были обнаружены следы яда из той же группы, что и «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала отравление оппозиционера доказанным фактом и увидела в нем признаки участия российского государства. В Кремле причастность к отравлению опровергли.

В ФРГ ответили на слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального
Политика
Ангела Меркель

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3 сентября во время переговоров в Минске с главой российского правительства Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что белорусская разведка перехватила переговоры немецкой и польской сторон, которые свидетельствуют о фальсификации слов Меркель. На следующий день эти данные были переданы ФСБ.

Видео: Пул Первого/Telegram
Видео: Пул Первого/Telegram
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В опубликованной Минском части разговора говорящие по-английски два собеседника утверждают, что «материалы по Навальному» готовы и будут переданы в администрацию канцлера Ангелы Меркель. Один из них спрашивает, подтверждается ли отравление российского политика. Второй отвечает, что это не так важно, так как «идет война. А во время войны все методы хороши».

МИД Польши опроверг данные о якобы состоявшемся разговоре Варшавы и Берлина.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Алексей Навальный
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