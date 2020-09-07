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Песков не исключил визит Лукашенко в Москву в ближайшие дни

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Подготовка визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в России находится в активной стадии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Она находится в активной стадии. В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни», — отметил чиновник.

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Фото: president.gov.by

Песков 31 августа говорил, что встреча президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой состоится в Москве в ближайшие две недели.

Ранее Лукашенко встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске. Президент рассказал ему, что во время визита в Москве собирается «расставить точки над i» по нерешенным вопросам, «которые очень чувствительны и болезненны для двух государств».

По итогам встречи с главой Белоруссии Мишустин отметил, что в отношении двух стран наблюдается прогресс по многим вопросам.

Теги: Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, новости
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