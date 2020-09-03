Лукашенко заявил о намерении «расставить точки над i» в Москве
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о намерении «расставить точки над i» в ходе визита в Москву по вопросам, которые остаются нерешенными Россией и Белоруссией. Соответствующее заявление Лукашенко сделал на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба президента республики.
«Окончательно расставим все точки над «i» по тем вопросам, которые очень чувствительны и болезненны для двух государств», — заявил Лукашенко.
Также на встрече Мишустин и Лукашенко обсудили вопросы Союзного государства. По словам российского премьера, сторонам удалось достигнуть прогресса. Он добавил, что государства также обсуждают снятие барьеров в торговле, расширение сотрудничества в сфере культуры, спорта, здравоохранения, энергетики, промышленности.
Михаил Мишустин приехал в Минск 3 сентября.