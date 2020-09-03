Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 75,47 (+1,61) Инвестиции, 12:52
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 89,14 (+1,4) Инвестиции, 12:52
Синоптики пообещали москвичам до 24 градусов тепла в День города Общество, 17:55 Лукашенко заявил о намерении «расставить точки над i» в Москве Политика, 17:50 Определились даты матчей «Спартака» с ЦСКА и «Зенитом» Спорт, 17:29 Финскому клубу КХЛ засчитали поражение за отказ играть в Минске Спорт, 17:25 8 самых горячих IPO осени: от соседа Цукерберга до финтех-дочки Alibaba Инвестиции, 17:07 Правительство отказалось отменить транспортный налог Авто, 17:03 Отец Месси допустил продолжение сыном карьеры в «Барселоне» Спорт, 16:57 Прокурор сообщил об устранявшей неугодных лиц банде Фургала Политика, 16:53 МИД счел вмешательством встречи по ситуации в Белоруссии в Совбезе ООН Политика, 16:52 Суд назвал дату оглашения приговора Ефремову Общество, 16:47 В Совфеде оценили положение России в рейтинге элит Общество, 16:44 Володин увидел в отравлении Навального спланированную акцию против России Политика, 16:43 Ефремов в последнем слове назвал алкоголь «диким злом» Общество, 16:43 Набиуллина попросила банки не скрывать убытки от пандемии Финансы, 16:42
Политика ,  
0 

Лукашенко заявил о намерении «расставить точки над i» в Москве

Михаил Мишустин и Александр Лукашенко (справа)
Михаил Мишустин и Александр Лукашенко (справа) (Фото: president.gov.by)

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о намерении «расставить точки над i» в ходе визита в Москву по вопросам, которые остаются нерешенными Россией и Белоруссией. Соответствующее заявление Лукашенко сделал на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба президента республики.

«Окончательно расставим все точки над «i» по тем вопросам, которые очень чувствительны и болезненны для двух государств», — заявил Лукашенко.

Также на встрече Мишустин и Лукашенко обсудили вопросы Союзного государства. По словам российского премьера, сторонам удалось достигнуть прогресса. Он добавил, что государства также обсуждают снятие барьеров в торговле, расширение сотрудничества в сфере культуры, спорта, здравоохранения, энергетики, промышленности.

Михаил Мишустин приехал в Минск 3 сентября.

Лукашенко предупредил Мишустина о желании Запада «напакостить» России
Политика
Михаил Мишустин и Александр Лукашенко (справа)

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора договорились, что встретятся в Москве в ближайшее время. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 31 августа уточнил, что встреча состоится «в течение пары недель».

Кроме того, 4 сентября Москву посетит министр обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Хренин. По данным Министерства обороны республики, он намерен принять участие в заседании глав военных ведомств стан СНГ, членов Шанхайской организации сотрудничества и Организации договора о коллективной безопасности.

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, Михаил Мишустин
Материалы по теме
Лукашенко сообщил Мишустину о фальсификации слов Меркель по Навальному
Политика
Лукашенко предупредил Мишустина о желании Запада «напакостить» России
Политика
Глава Минобороны Белоруссии приедет в Москву 4 сентября
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter