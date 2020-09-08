В погранкомитете заявили об отсутствии проблем с паспортом у Колесниковой

Мария Колесникова (Фото: Tut.By / AP)

В погранкомитете Белоруссии сообщили, что в момент прохождения белорусско-украинской границы у члена президиума белорусской оппозиции Марии Колесниковой было все в порядке с паспортом. Об этом РБК сообщил официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

«Гражданка Колесникова Мария проходила пограничный контроль в пункте пропуска Александров на выезде из Республики Беларусь. В это время у нее с документами все было в порядке», — сказал Бычковский. По его словам, она прошла все виды контроля, покинула пункт пропуска в направлении украинской территории

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову не удалось выдворить из Белоруссии, так как она «предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу». Также источник «Интерфакс-Украина» со ссылкой на собственные на источники передавал, что Колесникова порвала свой паспорт.

В Telegram-канале незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико со ссылкой на источники сообщается, что в настоящий момент Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде Гомельской области. Однако адвокату Колесниковой в военной части заявили, что его подзащитной там нет. Также штаб Бабарико заявил, что госпогранкомитет, ранее подтвердивший задержание, не сообщил о задержавших Колесникову и по каким основаниям.