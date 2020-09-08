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Протесты в Белоруссии ,  
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В погранкомитете заявили об отсутствии проблем с паспортом у Колесниковой

Мария Колесникова
Мария Колесникова (Фото: Tut.By / AP)

В погранкомитете Белоруссии сообщили, что в момент прохождения белорусско-украинской границы у члена президиума белорусской оппозиции Марии Колесниковой было все в порядке с паспортом. Об этом РБК сообщил официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

«Гражданка Колесникова Мария проходила пограничный контроль в пункте пропуска Александров на выезде из Республики Беларусь. В это время у нее с документами все было в порядке», — сказал Бычковский. По его словам, она прошла все виды контроля, покинула пункт пропуска в направлении украинской территории

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову не удалось выдворить из Белоруссии, так как она «предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу». Также источник «Интерфакс-Украина» со ссылкой на собственные на источники передавал, что Колесникова порвала свой паспорт.

Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой на границе
Политика
<p>Александр Лукашенко</p>

В Telegram-канале незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико со ссылкой на источники сообщается, что в настоящий момент Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде Гомельской области. Однако адвокату Колесниковой в военной части заявили, что его подзащитной там нет. Также штаб Бабарико заявил, что госпогранкомитет, ранее подтвердивший задержание, не сообщил о задержавших Колесникову и по каким основаниям.

РБК в официальный представитель погранкомитета сообщил, что не располагает информацией о местонахождении Колесниковой.

СМИ сообщили о порванном Колесниковой паспорте
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Мария Колесникова

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Ранее российские журналисты, которые брали интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко, процитировали его слова по поводу задержания Колесниковой. Он назвал его правильным и пояснил, что оппозиционер была задержана за нарушение правил пересечения госграницы. По его словам нарушение было выявлено при повторной проверке документов на территории между РБ и Украиной.

Днем 7 сентября координационный совет сообщил о похищении Марии Колесниковой. Утром 8 сентября стало известно, что она задержана при попытке пересечения границы.

Теги: Белоруссия, новости, оппозиция, паспорт
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