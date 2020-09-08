«Вектор» опубликовал фото своей вакцины от коронавируса

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» впервые опубликовал фотографии своей вакцины от COVID-19 под названием «ЭпиВакКорона». Об этом сообщила РБК пресс-служба Роспотребнадзора.

«ЭпиВакКорона» создана на одной из перспективных синтетических платформ. Это пептидная вакцина, действующим началом которой являются синтетические аналоги тех участков вирусных белков, через которые иммунная система опознает вирусную частицу, так называемые эпитопы», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, при разработке вакцины из ее состава исключили элементы, вызывающие состояние, при котором у человека появляется недостаточность иммунного ответа. «В ответ на появление в организме чужеродного белка происходит формирование полноценного антительного и клеточного иммунитета», — добавили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе отметили, что на доклиническом этапе вакцина показала свою эффективность.