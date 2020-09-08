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Пандемия коронавируса ,  
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«Вектор» опубликовал фото своей вакцины от коронавируса

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора
Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» впервые опубликовал фотографии своей вакцины от COVID-19 под названием «ЭпиВакКорона». Об этом сообщила РБК пресс-служба Роспотребнадзора.

«ЭпиВакКорона» создана на одной из перспективных синтетических платформ. Это пептидная вакцина, действующим началом которой являются синтетические аналоги тех участков вирусных белков, через которые иммунная система опознает вирусную частицу, так называемые эпитопы», — сказано в сообщении.

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По данным пресс-службы, при разработке вакцины из ее состава исключили элементы, вызывающие состояние, при котором у человека появляется недостаточность иммунного ответа. «В ответ на появление в организме чужеродного белка происходит формирование полноценного антительного и клеточного иммунитета», — добавили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе отметили, что на доклиническом этапе вакцина показала свою эффективность.

Исследования «ЭпиВакКороны» с участием добровольцев начались 27 июля. По данным Роспотребнадзора, у всех испытуемых, которые получили двукратную дозу, сформировался иммунитет. 8 сентября была выписана из стационара заключительная группа участников из 20 человек, они чувствуют себя хорошо.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

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Клинические испытания вакцины «Вектора» начались 27 июля. Вакцина вводится в два этапа, по такой же схеме работает и российский препарат от коронавируса «Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи.

«Спутник V» был зарегистрирован 11 августа. На данный момент препарат проходит клиническое исследование третьей, заключительной, фазы. На этом этапе вакцина испытывается на больших группах пациентов (40 тыс. человек) в возрасте старше 18 лет в нескольких медучреждениях Москвы. Участие в испытаниях займет полгода со дня вакцинации.

По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, на следующей неделе начнутся поставки вакцины. В первую очередь для прививки препарат получат медицинские работники и педагоги. Ранее, 4 сентября, партия препарата поступила в московские поликлиники № 2, 220 и 62, где будут проводить пострегистрационные испытания.

Теги: новости, вакцина, коронавирус
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