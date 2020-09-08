Участников испытаний вакцины от «Вектора» выписали из стационара

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Добровольцев, участвовавших в клинических испытаниях второй в России вакцины от коронавируса центра «Вектор», выписали из стационара. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Сегодня, 08.09.2020, заключительная группа из 20 добровольцев выписана из стационара. Таким образом, все 100 добровольцев провакцинированы двукратно и завершили «госпитальный» 23-дневный этап наблюдения. Добровольцы чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что у всех пациентов, которые получили полную дозу вакцины, выработался иммунитет.

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