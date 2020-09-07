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Отравление Навального ,  
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МИД Великобритании вызвал посла России из-за отравления Навального

Андрей Келин
Андрей Келин (Фото: RussianEmbassy / Facebook)

МИД Великобритании вызвал посла России, чтобы выразить свою озабоченность по поводу отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщил министр Доминик Рааб в своем Twitter.

«Сегодня Великобритания вызвала посла России, чтобы выразить глубокую озабоченность по поводу отравления Алексея Навального. Совершенно неприемлемо, что было применено запрещенное химическое оружие, и Россия должна провести полное и прозрачное расследование», — написал Рааб.

Также он отметил, что с облегчением узнал, что политик вышел из медикаментозной комы.

«Я надеюсь его состояние продолжит улучшаться», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Великобритании.

Навального вывели из медицинской комы
Общество
Клиника &laquo;Шарите&raquo;

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали в клиническую больницу скорой медицинской помощи, он впал в кому.

Главврач больницы Александр Мураховский заявлял, что состояние Навального вызвано нарушением обмена веществ. Через два дня по просьбе жены политика, его перевезли на лечение в Берлин в клинику «Шарите» (Charité).

В Берлине установили, что Навальный был отравлен ядовитым веществом из группы «Новичок», о чем правительство ФРГ сообщило 2 сентября, и в тот же день канцлер страны Ангела Меркель заявила, что политика пытались заставить замолчать, охарактеризов произошедшее как нападение.

Нападение осудил также Евросовет и допустил введение в связи с этим санкций в отношении России. Меркель сообщила, что могут быть введены, в том числе, ограничения против строительства газопровода «Северный поток-2».

Сегодня клиника сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы, он начал реагировать на речь.

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Теги: Алексей Навальный, отравление, Великобритания, Посольство России, новости
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