МИД Великобритании вызвал посла России из-за отравления Навального
МИД Великобритании вызвал посла России, чтобы выразить свою озабоченность по поводу отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщил министр Доминик Рааб в своем Twitter.
«Сегодня Великобритания вызвала посла России, чтобы выразить глубокую озабоченность по поводу отравления Алексея Навального. Совершенно неприемлемо, что было применено запрещенное химическое оружие, и Россия должна провести полное и прозрачное расследование», — написал Рааб.
Также он отметил, что с облегчением узнал, что политик вышел из медикаментозной комы.
«Я надеюсь его состояние продолжит улучшаться», — добавил глава внешнеполитического ведомства.
РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Великобритании.