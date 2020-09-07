МИД Великобритании вызвал посла России из-за отравления Навального

Андрей Келин (Фото: RussianEmbassy / Facebook)

МИД Великобритании вызвал посла России, чтобы выразить свою озабоченность по поводу отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщил министр Доминик Рааб в своем Twitter.

«Сегодня Великобритания вызвала посла России, чтобы выразить глубокую озабоченность по поводу отравления Алексея Навального. Совершенно неприемлемо, что было применено запрещенное химическое оружие, и Россия должна провести полное и прозрачное расследование», — написал Рааб.

Также он отметил, что с облегчением узнал, что политик вышел из медикаментозной комы.

«Я надеюсь его состояние продолжит улучшаться», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Великобритании.