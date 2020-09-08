Потерпевшие не будут обжаловать приговор Ефремову

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Потерпевшие по делу Михаила Ефремова, который был приговорен к восьми годам колонии, не будут обжаловать приговор. Об этом сообщил РБК адвокат потерпевших Александр Добровинский.

8 сентября Пресненский районный суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

Один из потерпевших, сын погибшего Виталий Захаров, заявил к Ефремову иск на сумму порядка 7 млн руб. Суд снизил эту сумму до 800 тыс. руб. Другие потерпевшие потребовали у Ефремова компенсацию в рубль.

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