Авария с участием Ефремова , 08 сен, 13:15
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Потерпевшие не будут обжаловать приговор Ефремову
Эльман Пашаев и Михаил Ефремов
Потерпевшие по делу Михаила Ефремова, который был приговорен к восьми годам колонии, не будут обжаловать приговор. Об этом сообщил РБК адвокат потерпевших Александр Добровинский.
8 сентября Пресненский районный суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима.
Один из потерпевших, сын погибшего Виталий Захаров, заявил к Ефремову иск на сумму порядка 7 млн руб. Суд снизил эту сумму до 800 тыс. руб. Другие потерпевшие потребовали у Ефремова компенсацию в рубль.
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