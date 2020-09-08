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В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1250 человек

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В столице за последние сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 1250 человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб Москвы. По словам Раковой, вылечившихся от инфекции увеличилось до 223 502 человек.

Ранее оперштаб сообщал, что в Москве за последние 24 часа от коронавирусной инфекции умерли 16 человек. Это максимальный показатель с 22 июля, когда в столице умерли 19 человек. С тех пор число умерших не превышало 14.

С начала пандемии общее число летальных случаев в Москве составило 4921.

Накануне стало известно, что первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Sputnik V» выпущена в гражданский оборот. В пресс-службе Минздрава добавили, что в ближайшее время первые партии вакцины должны поставить в регионы.

Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания препарата. В испытаниях должны принять участие 40 тыс. человек. При этом четверть из них получат плацебо вместо настоящего препарата. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, третий этап испытаний займет от двух до шести месяцев.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Москва, пандемия
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