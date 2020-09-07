В Москве за сутки умерли 16 человек с COVID-19

В столице зафиксировали максимальное число летальных случаев за сутки с середины июля

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

За последние сутки в Москве умерли 16 пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба.

Это максимальный показатель с 22 июля. Тогда в оперативном штабе сообщили, что от последствий COVID-19 в столице умерли 19 человек. С тех пор число умерших не превышало 14. Такой показатель был зафиксирован и накануне.

С начала пандемии коронавируса число летальных случаев в столице достигло 4921.

Число инфицированных в столице, по данным на утро 7 сентября, достигло 267 046 (690 за последние сутки).