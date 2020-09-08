Россиянам пообещали две версии вакцины от COVID-19

Российская вакцина от коронавирусной инфекции будет двух категорий: взрослая и детская. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

«Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная», — сказал Бутенко.

По его словам, в вакцине для детей уменьшат дозировку препарата. Бутенко объяснил, что необходимость в щадящей версии вакцины обусловлена тем, что у детей меньше масса тела, к тому же иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого.

При этом Бутенко отметил, что две категории вакцины начнут производить, скорее всего, только после завершения этапа массового тестирования на добровольцах.