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Пандемия коронавируса ,  
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Россиянам пообещали две версии вакцины от COVID-19

Российская вакцина от коронавирусной инфекции будет двух категорий: взрослая и детская. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

«Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная», — сказал Бутенко.

По его словам, в вакцине для детей уменьшат дозировку препарата. Бутенко объяснил, что необходимость в щадящей версии вакцины обусловлена тем, что у детей меньше масса тела, к тому же иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого.

Первую партию российской вакцины от COVID выпустили в гражданский оборот
Общество
Фото: Александр Щербак / ТАСС

При этом Бутенко отметил, что две категории вакцины начнут производить, скорее всего, только после завершения этапа массового тестирования на добровольцах.

Сейчас, по его словам, единую формулу препарата должны проверить на как можно большем количестве людей разного возраста и пола. «Это должно быть всестороннее исследование, поскольку потом сама схема вакцинации будет распространяться на большую часть населения», — сказал он.

Бутенко уточнил, что в тестовой вакцинации принимают участие только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей.

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О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 объявил 11 августа президент России Владимир Путин. Сейчас препарат проходит пострегистрационные испытания. В них должны принять участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо вместо настоящей вакцины. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострегистрационные испытания продлятся от двух до шести месяцев.

Теги: коронавирус, вакцина
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