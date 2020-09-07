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Пандемия коронавируса ,  
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Россиянина впервые оштрафовали за неразмещение результатов теста на COVID

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Зеленоградский районный суд Санкт-Петербурга в первый раз назначил штраф гражданину, который после приезда из-за границы не сумел в положенный срок опубликовать на портале Госуслуг результаты теста на коронавирус. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Решением суда гражданин, прибывший в Россию на самолете, привлечен к административной ответственности. «Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

1 августа вступила в силу мера, по которой все граждане России, возвращающиеся в страну, должны заполнить анкету на портале Госуслуг, а также загрузить на него результаты теста на коронавирус, который требуется сделать в течение трех дней после прибытия.

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Общество

Решение об обязательном прохождении теста на коронавирус в течение трех дней после прибытия в Россию было принято после отмены для таких граждан обязательного 14-дневного карантина. Все прибывающие в Российскую Федерацию обязаны сдать тест методом ПЦР и опубликовать его результаты на портале Госуслуг.

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24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о начале восстановления авиасообщения с другими странами. Первыми для россиян открылись границы Турции, Великобритании и Танзании. С 7 августа разрешила въезд Черногория, с 15 августа возобновились полеты в Швейцарию. Также граждане России могут попасть в Абхазию, Киргизию и Молдавию. 1 сентября запрет на перелеты в Россию и из нее сняла Польша. 15 сентября границы с Россией откроет Южная Осетия.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, авиасообщение, штраф
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