Россиянина впервые оштрафовали за неразмещение результатов теста на COVID

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Зеленоградский районный суд Санкт-Петербурга в первый раз назначил штраф гражданину, который после приезда из-за границы не сумел в положенный срок опубликовать на портале Госуслуг результаты теста на коронавирус. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Решением суда гражданин, прибывший в Россию на самолете, привлечен к административной ответственности. «Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

1 августа вступила в силу мера, по которой все граждане России, возвращающиеся в страну, должны заполнить анкету на портале Госуслуг, а также загрузить на него результаты теста на коронавирус, который требуется сделать в течение трех дней после прибытия.

Решение об обязательном прохождении теста на коронавирус в течение трех дней после прибытия в Россию было принято после отмены для таких граждан обязательного 14-дневного карантина. Все прибывающие в Российскую Федерацию обязаны сдать тест методом ПЦР и опубликовать его результаты на портале Госуслуг.