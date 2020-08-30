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Южная Осетия откроет границы с Россией 15 сентября

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Южная Осетия планирует 15 сентября открыть границу с Россией. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, сообщает официальный сайт президента.

«Считаю, что дорогу нужно открыть с 15 сентября без ограничений. За это время наши дети пойдут в школу, в полном объеме начнется учебный процесс», — сказал Бибилов.

Ранее об открытии границ с Россией сообщили власти Молдавии. Несмотря на то что карантин в стране отменят только 15 сентября, власти страны внесли Россию в так называемый«зеленый список». Также предложение о возобновлении авиасообщения с Россией поступило от Польши. Ожидается, что решение вступит в силу 2 сентября. 

Ранее Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией. Также была открыта граница с Абхазией.

Теги: Южная Осетия, Анатолий Бибилов, границы
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