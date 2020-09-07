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Церковный суд лишил сана служивших с мятежным схимонахом Сергием клириков

Схимонах Сергий (Романов)
Схимонах Сергий (Романов) (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Епархиальный суд лишил сана клириков, которые продолжают совершать богослужения со схимонахом Сергием, летом самовольно захватившим монастырь на Урале. О решении суда РБК сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

«К сожалению, прошло довольно много времени, но они [священники] остаются при своих убеждениях, поэтому, согласно канонам, они тоже подлежат извержению из сана», — пояснил председатель церковного суда Николай Малета, передает «РИА Новости».

Сослуживших мятежному схимонаху Сергию священников не стали лишать сана
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Схимонах Сергий (Романов)

Он уточнил, что теперь решение суда должен утвердить патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В среду, 9 сентября, епархиальный суд рассмотрит вопрос отлучения от Церкви самого Сергия. Схимонах уже заявил, что не явится на заседание из-за «недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью».

Сергий стал известен из-за своих публичных высказываний, в которых он проклинал тех, кто закрывает храмы во время эпидемии, отрицал существование коронавирусной инфекции и рассказывал о «чипировании» населения России. В июне Сергий фактически захватил власть в Среднеуральском женском монастыре, его настоятельница вместе с монахинями были вынуждены покинуть обитель. Схимонах призвал православных встать на защиту монастыря, в том числе от патриарха Кирилла и его окружения.

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Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыря

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В РПЦ Сергия признали нарушившим священническую присягу и монашеские обеты, запретили в служении и лишили сана. Епархия советовала в августе священникам, сослужившим схимонаху, уйти в мужские монастыри.

Теги: новости, Екатеринбург, епархия
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РПЦ заявила о десятках покинувших захваченный на Урале монастырь монахов
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