Церковный суд лишил сана служивших с мятежным схимонахом Сергием клириков

Схимонах Сергий (Романов) (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Епархиальный суд лишил сана клириков, которые продолжают совершать богослужения со схимонахом Сергием, летом самовольно захватившим монастырь на Урале. О решении суда РБК сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

«К сожалению, прошло довольно много времени, но они [священники] остаются при своих убеждениях, поэтому, согласно канонам, они тоже подлежат извержению из сана», — пояснил председатель церковного суда Николай Малета, передает «РИА Новости».

Он уточнил, что теперь решение суда должен утвердить патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В среду, 9 сентября, епархиальный суд рассмотрит вопрос отлучения от Церкви самого Сергия. Схимонах уже заявил, что не явится на заседание из-за «недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью».