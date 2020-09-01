В ООН запросили дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу во ответ на письмо зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской. Об этом Поклонская сообщила «РИА Новости».

Поклонская направила обращение на имя верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в конце мая. В нем она призвала осудить действия украинских властей, которые перекрыли поставку пресной воды в Крым, а также принять меры по возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

Поклонская сообщила агентству, что спустя три месяца получила официальный ответ с подписью Ганьон.

По ее словам, в письме организация предложила сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу ситуации с водоснабжением на полуострове и доступа жителей Крыма к воде.