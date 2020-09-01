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В ООН запросили дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу во ответ на письмо зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской. Об этом Поклонская сообщила «РИА Новости».

Поклонская направила обращение на имя верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в конце мая. В нем она призвала осудить действия украинских властей, которые перекрыли поставку пресной воды в Крым, а также принять меры по возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

Поклонская сообщила агентству, что спустя три месяца получила официальный ответ с подписью Ганьон.

По ее словам, в письме организация предложила сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу ситуации с водоснабжением на полуострове и доступа жителей Крыма к воде.

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До 2014 года (тогда Крым вошел в состав России) на полуостров поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Так обеспечивалось 85% потребностей сельского хозяйства территории в пресной воде. В 2017 году власти Херсонской области Украины построили дамбу, полностью перекрывшую поставку воды в Крым.

Из-за этого на полуострове начались проблемы с водоснабжением. Так, в феврале этого года власти Симферополя сообщили о дефиците питьевой воды, которую жители Крыма получают из водохранилищ. Тогда в городской администрации говорили о планах ввести график подачи холодной воды по утрам и вечерам, а горячую отключать во все дни, кроме выходных. Позже запасы в водохранилищах пополнились из-за дождя, и власти полуострова решили не ограничивать водоснабжение.

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В июне глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что три обеспечивающие Симферополь водохранилища наполнены в среднем на 30%. Таким образом, запаса воды в них должно было хватить более чем на 90 дней.

Сейчас власти на полуострове ограничивают подачу воды. Так, в Симферополе второй этап ограничений водоснабжения стартует 2 сентября.

Теги: ООН, Наталья Поклонская, Крым, водоснабжение
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