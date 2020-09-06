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Протесты в Белоруссии ,  
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Глава МВД назвал белорусских силовиков самыми гуманными в мире

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев выразил уверенность, что более гуманной и хладнокровной милиции больше нигде не найти. Об этом он сказал в эфире передачи «Неделя» на телеканале СТВ, сообщает Tut.by.

«Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире, я в этом уверен», — сказал Караев.

Глава МВД Белоруссии заявил о готовности к силовым действиям оппозиции
Политика
Фото: TUT.by / AP

Глава МВД сообщил, что 30 силовиков остаются в больницах «с тяжелыми увечьями» после массовых протестов в стране. Он отметил, что милицию пытаются «затроллить какими-то синяками». Однако, по его словам, «с девятого по десятое» было намеренно совершено восемь наездов автомобилей на сотрудников милиции. «У некоторых тройные переломы. Слава богу, что все живы. Это можно сравнить с синяками?» — спросил министр.

В Могилевской области, продолжил он, пьяные люди облили автомобиль ГАИ бензином из канистры. Милиционеры смогли выбить зажигалку из рук хулигана с помощью палки. Один из сотрудников применил табельное оружие, выстрелив восемь раз в воздух и «три на поражение», рассказал Караев. «А как бы поступила полиция Запада? Уже, наверное, от этих не осталось бы мокрого места», — считает он.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

31 августа глава белорусского МВД сообщил, что в ходе протестных акций пострадали более 130 милиционеров. По его словам, помимо мирных протестующих выходят на улицы также агрессивные молодые люди.

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Начальник главного управления ГАИ МВД республики Дмитрий Корзюк сообщал, что более десяти сотрудников милиции пострадали в августе от наездов машин. За насилие над силовиками во время протестных акций в стране возбудили около полусотни уголовных дел.

Массовые протесты в Белоруссии начались после переизбрания Александра Лукашенко на шестой срок. Первые дни протестов сопровождались жестокими столкновениями с силовиками. Люди требуют отставки главы государства и проведения новых выборов.

Теги: Белоруссия, МВД, протесты
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