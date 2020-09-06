Глава МВД Белоруссии заявил о готовности к силовым действиям оппозиции

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Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что милиция готова к силовым действиям со стороны протестующих. Об это он сообщил в эфире телеканала СТВ, передает агентство БелТА.

«Если кто-то решит, что с нами можно попробовать еще раз силовым путем — мы не дрогнем», — сказал он. При этом глава ведомства отметил, что МВД не стремится провоцировать ситуацию и надеется, что конфликт разрешится мирным путем.

Краев также рассказал, что силовики легко определяют организаторов протестных акций. По его мнению, они всегда выделяются на фоне «непонимающих, куда их ведут и зачем людей».

По словам министра, митинги отбрасывают страну на десятилетия назад. Глава МВД считает, что менять ситуацию необходимо эволюционным путем, а не пытаться «сменить власть на улице».