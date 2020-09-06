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Протесты в Белоруссии ,  
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Глава МВД Белоруссии заявил о готовности к силовым действиям оппозиции

Фото: TUT.by / AP
Фото: TUT.by / AP

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что милиция готова к силовым действиям со стороны протестующих. Об это он сообщил в эфире телеканала СТВ, передает агентство БелТА.

«Если кто-то решит, что с нами можно попробовать еще раз силовым путем — мы не дрогнем», — сказал он. При этом глава ведомства отметил, что МВД не стремится провоцировать ситуацию и надеется, что конфликт разрешится мирным путем.

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Краев также рассказал, что силовики легко определяют организаторов протестных акций. По его мнению, они всегда выделяются на фоне «непонимающих, куда их ведут и зачем людей».

По словам министра, митинги отбрасывают страну на десятилетия назад. Глава МВД считает, что менять ситуацию необходимо эволюционным путем, а не пытаться «сменить власть на улице».

Ранее Караев объявил, что наказание ждет всех, кто применял насилие к милиционерам. По его данным, во время протестов был избит 131 сотрудник полиции.

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Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов, и продолжаются до сих пор. По данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80% голосов.

Митинги быстро переросли в насильственные столкновения между протестующими и силовиками. Более 600 граждан заявили, что подвергались избиениям со стороны милиции. Только за последние сутки, по данным правозащитного центра «Весна», были задержаны более 180 человек.

Теги: Белоруссия, протесты
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