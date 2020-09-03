В сенате США потребовали антироссийских санкций из-за «очернения» Байдена

Письмо с требованием ввести санкции в Минфин США направила группа из 11 сенаторов от Демократической партии. По их мнению, США следует «решительно отреагировать» на продолжающееся вмешательство

Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Группа из сенаторов от Демократической партии заявила о необходимости санкций в физических лиц и компаний, которые, действуя от лица России и других стран, стремятся вмешаться в предстоящие президентские выборы. Письмо с таким требованием сенаторы направили министру финансов США Стивену Мнучину, передает The Washington Post.

В документе, как указывает газета, сенаторы привели данные разведки о том, что Россия использует ряд мер «для очернения» кандидата от демократов Джо Байдена и других членов партии в преддверии выборов.

«Администрации давно пора послать прямое послание президенту [Владимиру] Путину: США немедленно и решительно отреагируют на продолжающееся вмешательство в выборы», — цитирует газета письмо. Документ подписали 11 сенаторов, в том числе лидер демократов в сенате Чак Шумер.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Главными соперниками станут действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент, кандидат от демократов Джо Байден.