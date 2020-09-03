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В сенате США потребовали антироссийских санкций из-за «очернения» Байдена

Письмо с требованием ввести санкции в Минфин США направила группа из 11 сенаторов от Демократической партии. По их мнению, США следует «решительно отреагировать» на продолжающееся вмешательство
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Группа из сенаторов от Демократической партии заявила о необходимости санкций в физических лиц и компаний, которые, действуя от лица России и других стран, стремятся вмешаться в предстоящие президентские выборы. Письмо с таким требованием сенаторы направили министру финансов США Стивену Мнучину, передает The Washington Post.

В документе, как указывает газета, сенаторы привели данные разведки о том, что Россия использует ряд мер «для очернения» кандидата от демократов Джо Байдена и других членов партии в преддверии выборов.

«Администрации давно пора послать прямое послание президенту [Владимиру] Путину: США немедленно и решительно отреагируют на продолжающееся вмешательство в выборы», — цитирует газета письмо. Документ подписали 11 сенаторов, в том числе лидер демократов в сенате Чак Шумер.

США заподозрили Россию в распространении слухов о здоровье Байдена
Политика
Джо Байден

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Главными соперниками станут действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент, кандидат от демократов Джо Байден.

30 августа Байден заявил, что в предстоящие в ноябре выборы хотят вмешаться Россия и Китай. По его словам, Трамп надеется на то, что российские власти готовы «в очередной раз поддержать» его кандидатуру.Аргументом в пользу того, что Трамп скрывает поддержку Москвы Байден счел отмену брифингов разведки для конгресса о безопасности выборов. Директор нацразведки Джон Рэтклифф говорил, что брифинги решили не проводить из-за утечек информации.

Кроме того, 3 сентября стало известно, что разведка США подготовила доклад о попытках Москвы распространить дезинформацию о психическом здоровье Джо Байдена. В документе говорилось, что аналитики с «высокой степенью уверенности» сообщают, что российские представители «будут продолжать очернять кандидатов в президенты, утверждая, что их плохое психическое или физическое здоровье может повлиять на исход выборов 2020 года».

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Автор: Анастасия Батманова
Теги: США, Демократическая партия
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