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Выборы в США ,  
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Иван Курилла

Твит не засчитан: признает ли Трамп итоги президентских выборов

Разговоры о риске непризнания проигравшей стороной итогов выборов служат и для демократов, и для республиканцев дополнительным эмоциональным доводом в пользу прихода на избирательные участки
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

За три месяца до президентских выборов Америку взбудоражил твит Дональда Трампа: «При всеобщем голосовании по почте выборы 2020 году будут самыми неточными и мошенническими выборами в истории. Это будет большим позором для США. Отложим выборы до того момента, когда люди смогут правильно и безопасно проголосовать?»

Чего-то подобного от него ждали, — и Трамп тут подчеркнуто провокативен: его обвиняют в пренебрежении здоровьем американцев, — он демонстрирует озабоченность рисками массового заражения во время голосования, но кроме того тревожится, что выборы окажутся «мошенническими». Тем самым президент поднимает градус опасений, что он может не признать результаты выборов в случае своего проигрыша и спровоцировать кризис, подобного которому не было со времен Гражданской войны. Подобного рода прогнозы уже довольно многочисленны. Кандидат от демократов Джо Байден еще в июне выражал уверенность, что в случае отказа Трампа признать поражение его «выведут из Белого дома» с помощью военных.

Правда, Трамп высказывался подобным образом и накануне выборов 2016 года, — но тогда он был не президентом, а лишь экстравагантным претендентом на Белый дом.

Может ли Трамп перенести выборы или не признать их результаты?

Чиновники вне политики

Перенос выборов не в его власти, — дата определена в Конституции США, и пришлось бы вносить поправки в основной закон. Никакое чрезвычайное положение (даже Гражданская война в 1864 году) не привело к отмене или переносу выборов президента.

Вопрос с признанием результатов проигравшей стороной сложнее: американское общество давно не было так расколото, и обе стороны подозревают друг друга в махинациях. Однако и здесь существует традиция, своего рода инерция государственной машины, которая должна обеспечить стабильность в момент выборов. Чтобы непризнание итогов голосования стало государственным переворотом, к нему должны подключиться сотни госслужащих на разных уровнях, не только в федеральных ведомствах, но и на уровне штатов. Для такой ситуации недостаточно политической радикализации сторонников претендентов на Белый дом, — и я бы предполагал, что сами кандидаты и их ближайшие советники не решатся на такой вызов американскому конституционализму, зная, что он не будет поддержан.

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Тем не менее обеим сторонам важна мобилизация сторонников, и разговоры о непризнании итогов служат дополнительным эмоциональным доводом в пользу прихода на избирательные участки.

Вирусная кампания

Конвенты обеих партий, на которых будут официально выдвинуты Трамп и Байден, а также определены кандидаты в вице-президенты, пройдут в конце августа в усеченном из-за пандемии формате. Предполагается, что нынешний вице-президент Майкл Пенс останется кандидатом и на следующий срок, а в демократической партии пока за эту позицию идет борьба. Все наблюдатели сходятся на том, что это будет женщина, как в марте пообещал Байден, но обострение расовой проблемы в последние месяцы подталкивает к выбору афроамериканских политиков. Возможно, Байден выберет себе напарницей женщину с небелыми корнями, но такие требования сужают круг поисков.

Серьезные споры разгорелись по поводу формата обычных президентских дебатов в сентябре-октябре. Независимая комиссия по организации дебатов вынуждена была изменить первоначально намеченные площадки — университет Нотр-Дам и университет Мичигана отказались принимать кандидатов, так как меры по защите от COVID-19 потребовали бы от них отменить или перенести слишком много занятий. Более важен другой конфликт: сторонники Трампа считают, что у Байдена, которому в ноябре исполнится 78 лет, слабеет память и требуют организации дополнительных дебатов, в которых, как они надеются, у Трампа будет преимущество. С противоположной стороны слышны предложения вообще отменить дебаты в нынешнем году, — такая инициатива 3 августа появилась на страницах The New York Times.

Ошибки в пользу Байдена

Сегодня общенациональные опросы показывают лидерство Джо Байдена в президентской гонке. Если еще в феврале аналитики предсказывали победу Трампа, в том числе благодаря устойчивому экономическому росту, то не слишком удачная борьба президента с распространением эпидемиии, резкий рост безработицы в условиях карантина, а также распространившиеся по всей стране протесты, спровоцированные смертью задержанного полицией Джорджа Флойда, сильно снизили его шансы.

Тем не менее все помнят, как четыре года назад Хиллари Клинтон уверенно опережала Трампа по всем прогнозам, а в начале августа 2016 года ей прочили победу с шансами 88 против 12. Поддерживающие Трампа американцы более «молчаливы», и опросы обычно ошибаются в пользу его соперников. Вопрос в том, насколько.

В любом случае, возраст обоих кандидатов (а в случае Трампа — еще и конституционное ограничение двумя сроками) гарантирует американцам, что в ближайшие четыре года кризис продолжится и на выборах 2024 года к власти придет представитель совсем другого поколения. И, вероятно, именно ему придется решать, как вывести Соединенные Штаты из внутреннего кризиса, в котором они оказались через тридцать лет после исчезновения главного внешнеполитического соперника.

Об авторах
Иван Курилла Иван Курилла, историк, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, Дональд Трамп, Джозеф Байден, президентские выборы в США
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