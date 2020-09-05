Тихановская попросила белоруссов выйти на новый марш

Видео: pulpervoi / Telegram

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Лидер белорусской оппозиции и соперница президента Александра Лукашенко на прошедших выборах Светлана Тихановская записала новое видеообращение для своих соратников, сообщает Telegram-канал «Пул первой». Она призвала граждан республики выйти 6 сентября на Марш единства.

«Я приветствую каждого, кто придет туда. Помните: пока мы вместе, мы сила», — сказала она.

4 сентября Тихановская выступила на совещании Совета Безопасности ООН по ситуации в Белоруссии. Она обратилась к организации с просьбой отправить в страну специальную мониторинговую миссию и ввести персональные санкции против тех, кто ответственен за нарушения прав человека в республике.