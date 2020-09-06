СМИ сообщили о задержаниях на акции протеста в Минске

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сотрудники белорусских силовых структур начали задерживать участников акции протеста в Минске. Пока речь идет о задержании нескольких человек, сообщают Tut.by и Telegram-канал Nexta Live.

В свою очередь, корреспондент «РИА Новости» видел задержание пятерых молодых людей возле площади Победы в центре Минска. Они были задержаны у подземного перехода, ведущего на площадь, где ранее были выставлены ограждение и милицейское оцепление.

Ранее о том, что в Минске будут перекрыты проспекты, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале. В МВД Белоруссии пока не сообщали о задержаниях.

Накануне Nexta Live анонсировал проведение «Марша единства» по всей стране. Также к проведению акции протеста призывала соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская.

На акцию в Минске, по данным местных СМИ, пришли несколько десятков тысяч. Точных данных о численности нет.