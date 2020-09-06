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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске началась многотысячная акция протеста

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Акции протеста оппозиции начались в Минске и других городах Белоруссии. Об этом сообщают белорусский портал TYT.by, а также Tlegram-канал Nexta Live.

Nexta Live анонсировала проведение «Марша единства» по всей стране накануне. Его участники должны были собраться на центральных улицах своих городов. К проведению очередной протестной акции 5 сентября также призывала соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская.

В центре Минска жители начали собираться в группы по несколько десятков и сотен человек еще в утренние часы. Затем они выдвинулись в сторону площади Независимости. Дворы вдоль проспекта Независимости перекрыты представителями силовых структур. Они выборочно останавливают протестующих для проверки.

В пресс-службе МВД республики ранее сообщили, что в связи с намечающимися акциями в Минске будут перекрыты проспекты. Как пишет TYT.by, с самого утра в белорусской столице очевидцы видели военную технику. Часть станций метро закрыта, а центральная площадь города оцеплена.

Портал пишет, что «Марш единства» также начался в Гродно. Там произошли столкновения с представителями ОМОНа. Силовики с применением силы задержали несколько человек.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Белоруссия, протесты, Минск
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