Фургала и Абызова посадили в одну камеру в «Лефортово»

Михаил Абызов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей, и бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов, который обвиняется в коррупции, содержатся в одной камере в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Информацию «Московскому комсомольцу» подтвердила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

«Фургал и Абызов содержатся в следственном изоляторе «Лефортово» в одной камере. Отношения у них нормальные», — сообщил источник агентства.

В беседе с членами ОНК Фургал также рассказал о хороших отношениях с сокамерником. «Да, все нормально. Я кофе пью, он чай. Один читает, другой телевизор смотрит. Но часто вместе завтракаем или обедаем. Сокамерников тут периодически меняют. Пусть люди не переживают, на меня повлиять ни один сосед не сможет», — сказал Фургал (цитата по МК).

Сергея Фургала задержали 9 июля. По данным Следственного комитета, он причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори, а также Александра Смольского в 2004–2005 годах. Фургал называет свое дело политически мотивированным. С момента задержания Фургала в Хабаровске проходят акции протеста, в которых протестующие требуют освободить экс-губернатора.