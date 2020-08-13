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Задержание Абызова ,  
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СК сообщил о завершении следственных действий по делу Абызова

Михаил Абызов
Михаил Абызов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и его соучастников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

12 фигурантам предъявили окончательное обвинение по ст. 210 УК (создание преступного сообщества с использованием служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления), ст. 204 УК (коммерческий подкуп) и ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

По версии следствия, с 2011 по 2014 год Абызов, будучи бенефициаром нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. В 2014 году Абызов и его соучастники мошенническим путем похитили средства Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) и «Региональных электрических сетей» (РЭС) на сумму 4 млрд руб. По данным следствия, эти средства были выведены из России и помещены в банках на Кипре на рублевые счета этих фирм. Затем деньги были конвертированы в доллары.

СК сообщил о новых преступлениях экс-министра Абызова
Общество
Михаил Абызов

Также СК сообщает, что в 2017 году Абызов фактически владел контрольным пакетом акций СИБЭКО, оформленным на подконтрольные ему офшорные компании. Подозреваемый скрывал информацию о своем имущественном положении, что нарушало антикоррупционное законодательство.

Чтобы получить большую выгоду от продажи пакета акций этого холдинга, Абызов передал в качестве коммерческого подкупа 78 млн руб. бывшим топ-менеджерам СИБЭКО Руслану Власову, Яне Балан и Оксане Роженковой. А те сообщили потенциальному покупателю значимую информацию о деятельности компании, отметили в СК.

Всего соучастниками Абызова названы 15 лиц. Четверо из них, Владимир Ниязов, Сергей Столяров, Андрей Титоренко и Константин Тян, объявлены в международный розыск.

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Теги: Михаил Абызов, Следственный комитет, обвинение
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