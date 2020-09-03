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Дело губернатора Фургала ,  
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Суд продлил арест экс-губернатору Фургалу

С соответствующим ходатайством к суду обратился следователь. Фургал обвиняется в организации убийств предпринимателей 15-летней давности
Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Басманный суд Москвы продлил арест экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 декабря, как и просило следствие, передает корреспондент РБК из зала суда.

«Фургал обвиняется в совершении особо тяжких преступлений. Данных о состоянии Фургала, свидетельствующих о препятствиях его нахождению под стражей, нет. Суд учел данные о возрасте, семейном положении, состоянии здоровья подсудимого», — сказала судья.

«Все будет нормально, не переживайте», — сказал Фургал родственникам, покидающим зал суда после оглашения решения.

Ранее суд по ходатайству следствия возобновил еще одно уголовное дело против Фургала. По нему экс-губернатор привлекался более 15 лет назад. Тогда его заподозрили в убийстве предпринимателя Евгения Зори. Фургал был задержан, но вскоре отпущен, а дело в отношении него было прекращено.

Таким образом, он обвиняется в организации убийств предпринимателей Евгения Зори, Олега Булатова и покушении на убийство Александра Смольского (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК).

Сам политик отрицает предъявленные ему обвинения. Уголовное преследование связывают с конфликтом Фургала с командой полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, говорили РБК собеседники в окружении политика. Фургал победил во втором туре на выборах главы Хабаровского края 2018 года кандидата от власти Вячеслава Шпорта, баллотируясь от ЛДПР, что шло вразрез с планами администрации президента, пояснял собеседник, близкий к Фургалу.

Фургалу предъявили обвинения в организации убийства бизнесмена Зори
Общество
Сергей Фургал после избрания меры пресечения в Басманном суде

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали и доставили в Москву 9 июля. Он обвиняется в организации убийств дальневосточных бизнесменов в 2000-х годах, когда занимался бизнесом. Сам политик вину не признает. 20 июля президент России Владимир Путин снял Фургала с должности в связи с утратой доверия и назначил врио губернатора члена ЛДПР Михаила Дегтярева.

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Судебное разбирательство в отношении экс-губернатора Хабаровского края второй месяц сопровождается массовыми акциями протеста в регионе. 29 августа, в субботу, в Хабаровске состоялась восьмая по счету субботняя несанкционированная акция в его поддержку.

Автор: Елизавета Антонова
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