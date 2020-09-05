Жители Хабаровска вышли на девятый субботний митинг в поддержку Фургала

Администрация города оценила число участников акции в 1 тыс. человек, местные СМИ сообщают, что на улицы вышли 8 тыс. демонстрантов

Фото: Евгения Пустовит / ТАСС

Жители Хабаровска вновь вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, передает портал dvhab.ru.

Около 12:20 по местному времени (5:20 мск) митингующие собрались на площади Ленина у здания правительства Хабаровского края, люди скандировали «Фургал — наш выбор», «Мы здесь власть!». Затем демонстранты направились шествием по центральным улицам города.

Издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что в акции принимают участие около 8 тыс. человек. По оценкам городской администрации, на площадь Ленина «вышла едва ли тысяча человек».

Как сообщили в мэрии, с 11 июля, когда начались митинги в поддержку Фургала, было составлено 173 протокола об административных правонарушениях. Суд рассмотрел 151 материал, 22 активиста были арестованы.