Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 75,18 (-0,29) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 89,04 (-0,1) Инвестиции, 04 сен, 15:02
В Гидрометцентре сообщили о теплой погоде в Москве 5 сентября Общество, 08:04 «Коммерсантъ» узнал о рекордном вкладе в российские бумаги за неделю Бизнес, 07:37 Цепкало объявил о создании за границей фондов помощи белорусам Общество, 07:31 Жители Хабаровска вышли на девятый субботний митинг в поддержку Фургала Политика, 07:28 Доктор Мясников назвал губительные для россиян традиционные привычки Общество, 07:07 Эксперты США заметили подготовку КНДР к запуску ракет с подлодки Общество, 06:38 Wildberries заметил рост спроса на попкорн и технику для домашнего кино Общество, 06:04 Посол России в США назвал причину дисбаланса системы ядерного сдерживания Политика, 05:41 Представитель России в ООН заявил о связи протестов Белоруссии с Украиной Политика, 05:08 В США выставили на аукцион самую дорогую монету в мире Общество, 04:43 В США подозреваемому в атаке на Tesla россиянину предъявили обвинение Общество, 04:13 В Иране больше 200 человек пострадали из-за взрыва баллона с хлором Общество, 03:35 Власти США допустили внесение китайской компании SMIC в черный список Политика, 03:15 Трамп оценил сроки готовности американской вакцины от коронавируса Общество, 03:06
Дело губернатора Фургала ,  
0 

Жители Хабаровска вышли на девятый субботний митинг в поддержку Фургала

Администрация города оценила число участников акции в 1 тыс. человек, местные СМИ сообщают, что на улицы вышли 8 тыс. демонстрантов
Фото: Евгения Пустовит / ТАСС
Фото: Евгения Пустовит / ТАСС

Жители Хабаровска вновь вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, передает портал dvhab.ru.

Около 12:20 по местному времени (5:20 мск) митингующие собрались на площади Ленина у здания правительства Хабаровского края, люди скандировали «Фургал — наш выбор», «Мы здесь власть!». Затем демонстранты направились шествием по центральным улицам города.

Фургал попросил суд прислушаться к протестующим в Хабаровске
Общество
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

Издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что в акции принимают участие около 8 тыс. человек. По оценкам городской администрации, на площадь Ленина «вышла едва ли тысяча человек».

Как сообщили в мэрии, с 11 июля, когда начались митинги в поддержку Фургала, было составлено 173 протокола об административных правонарушениях. Суд рассмотрел 151 материал, 22 активиста были арестованы.

Новый митинг в поддержку Фургала в Хабаровске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Экс-губернатора Хабаровского края задержали и доставили в Москву 9 июля. Его обвиняют в организации убийств дальневосточных бизнесменов в 2000-х годах. Фургала отправили под арест. Позже следователи попросили о продлении меры пресечения до 9 декабря, суд это ходатайство удовлетворил. 20 июля президент России Владимир Путин уволил Фургала в связи с утратой доверия и назначил врио губернатора члена ЛДПР Михаила Дегтярева.

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

После ареста Фургала на Дальнем Востоке начались массовые акции в его поддержку, которые не прекращаются до сих пор. Демонстранты требуют
провести открытый и честный суд над бывшим губернатором. Сам Фургал, который отрицает предъявленные ему обвинения, попросил уважать мнение людей, протестующих в столице и других городах края. Он считает дело против него политическим.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Сергей Фургал, Хабаровск, митинг
Материалы по теме
Прокурор сообщил об устранявшей неугодных лиц банде Фургала
Политика
Суд возобновил прекращенное в 2004 году уголовное преследование Фургала
Общество
Следствие попросило суд продлить арест экс-губернатору Фургалу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter