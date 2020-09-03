Фургал попросил суд прислушаться к протестующим в Хабаровске

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал призвал Басманный суд, где слушается дело о продлении ему меры пресечения, уважать мнение людей, протестующих в столице и других городах края, передает корреспондент РБК.

«С первого дня своего ареста считал и считаю, что это дело политическое, с целью устранения меня как политического управителя... Люди продолжают выходить на многотысячные акции, считаю, что их мнение нужно уважать» — заявил Фургал.

Ранее следствие вышло с ходатайством о том, чтобы провести слушания в закрытом режиме, поскольку в материалах есть гостайна. Фургал назвал это ходатайство давлением на него и его семью.

«Старший следователь дал мне понять, что если не признаю вину, к уголовной ответственности будут привлечены моя бывшая супруга и старшая дочь», — пояснил экс-губернатор.