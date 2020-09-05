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МиГ-31 перехватил военный самолет Норвегии над Баренцевым морем

МиГ-31
МиГ-31 (Фото: Нина Падалко / РИА Новости)

Российский истребитель Северного флота МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

«5 сентября 2020 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель», — говорится в сообщении.

Российский истребитель перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
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Разведывательный самолет Р-3С &laquo;Орион&raquo; ВВС Норвегии

После разворота военного самолета Норвегии российский МиГ-31 вернулся в аэропорт базирования. В пресс-службе центра подчеркнули, что полет истребителя прошел в соответствии с международными правилами.

За прошедшую неделю это уже третий перехват норвежского самолета в данном районе. 1 сентября Министерство обороны также сообщило о перехвате Р-3С Orion над Баренцевем морем. Затем 3 сентября российский Миг-31БМ ВКС из состава авиации Северного флота перехватил патрульный самолет той же модели.

Теги: МиГ-31, истребитель, Норвегия, Баренцево море
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