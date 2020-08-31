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Российский Су-27 перехватил самолеты Европы и США над Балтийским морем

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российский истребитель Су-27 перехватил четыре самолета ВМС Германии, ВВС Дании, ВВС Швеции и ВВС США над Балтийским морем. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает ТАСС.

Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтики 31 августа зафиксировали четыре воздушных объекта, приближающихся к границе России. Для их идентификации был поднят Су-27.

Согласно сообщению НЦУО, воздушными целями оказались стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции, самолет-разведчик Challenger ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии.

Появилось видео перехвата американского бомбардировщика
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В центре подчеркнули, что российский Су-27 выполнил перехват в соответствии с международными правилами. Самолеты ЕС и США также не нарушили границу России.

Ранее, 29 августа, Минобороны России сообщило о перехвате американского стратегического бомбардировщика В-52Н ВВС США над Балтийским морем. Командование ВВС США в Европе и Африке назвало действия российских военных в ходе перехвата «небезопасными и непрофессиональными».

Теги: Балтийское море, самолеты, США, Евросоюз, перехват
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